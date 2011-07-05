Железные дороги в июне увеличили ежесуточную погрузку на 8%

По итогам эксплуатационной работы за июнь 2011 года украинские железнодорожники в среднем ежесуточно нагружали 1 млн. 071,7 тыс. тонн грузов, что составляет 108,0% к соответствующему периоду прошлого года и 102,1% к плановому заданию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, увеличили этот показатель к уровню прошлого года все дороги, в т.ч.: Донецкая — на 9,4%, Приднепровская – на 4,1%, Южная – на 4,9%, Юго-Западная – на 9,9%, Одесская – на 22, 6%, Львовская – на 3,0%.

В течение июня 2011 года в среднем в сутки выгружалось более 16,6 тыс. вагонов, что составляет 104,7% к плановому заданию, и 110,4% к уровню прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские железнодорожники ежесуточно грузили 980,7 тыс. тонн грузов, что составляет 111,1% к показателю 2009 года и 106,0% от планового задания.