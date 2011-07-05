Луганскую железную дорогу могут вывести из состава ДЖД

17:53, 05 июля 2011
Транспорт/Связь
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В ближайшее время может быть принято решение о выведении Луганской железной дороги из состава Донецкой железной дороги.

Об этом в ходе совещания по вопросам производственной кооперации «Донецкой железной дороги» и промышленных предприятий Луганской области, пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом заявил председатель Луганской областной государственной администрации Владимир ПРИСТЮК.

«Вопрос, чтобы луганское отделение передать Луганску в управление, есть. Есть и силы, которые препятствуют этому, но уже есть и проект распоряжения», — сказал он.

Также губернатор отметил, что примерно 12-15 июля 2011 года Луганскую область с рабочим визитом посетит глава «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Справка УНИАН. В состав ГП «Донецкая железная дорога» входят Ясиноватская, Краснолиманская, Луганская и Дебальцевская дирекции железнодорожных перевозок.

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