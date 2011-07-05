Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение правил проезда ж/д переездов

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины по усилению административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Соответствующий законопроект№8747, разработанный КМУ, зарегистрирован в Верховной Раде 5 июля.

В частности, предлагается ввести новое положение в Кодекс об административной ответственности: за въезд на переезд, в случаях, когда движение через переезд запрещено, штраф составит от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с платным изъятием транспортного средства или без такового. Также возможен административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

В случае, если при нарушении правил проезда переездов водитель перевозил пассажиров или опасные грузы, предлагается лишение прав на срок от одного до трех лет с платным изъятием транспортного средства.

При этом предлагается ужесточить ответственность за нарушение автоперевозок пассажиров, особенно в ночное время. В частности, за нарушения при перевозке пассажиров автобусами в ночное время (с 22 до 6 часов), за исключением тех, которые осуществляются на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, а также тех, которые осуществляются автобусами, оборудованными тахографами, - будет налагаться штраф на водителей от пятидесяти до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от восьмидесяти до ста необлагаемых минимумов.

Кроме того, законопроект предлагает дополнить статью 20 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" новой частью следующего содержания: "К перевозкам пассажиров автобусами в ночное время (с 22 до 6 часов), за исключением тех, которые используются на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, допускаются автобусы, оборудованные контрольными приборами (тахографами) регистрации режимов труда и отдыха водителей.

Как отмечается в объяснительной записке, данный проект Закона Украины разработан во исполнение решения Правительственной комиссии по расследованию причин ДТП, произошедшего 12 октября 2010 года на автодороге Городище-Марганец вблизи с. Максимовка Днепропетровской области с участием автобуса "БАЗ А079-04", водитель которого, проигнорировав включенную звуковую и световую сигнализацию, выехал на железнодорожный переезд, который не охраняется (115 км перегона

"Никополь-Марганец", Приднепровской железной дороги), где совершил столкновение с локомотивом "ВЛ 8". Вследствие ДТП водитель и 44 пассажира автобуса погибли, 8 пассажиров автобуса получили телесные повреждения.