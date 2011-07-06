Железные дороги Украины увеличили перевозку зерновых на 1,1% - до более 5,7 млн. тонн

За шесть месяцев 2011 года железные дороги Украины перевезли 5,743 млн. тонн зерновых грузов, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., когда было перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% больше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 3,69 млн. тонн зерна перевезено на экспорт (против 4,34 млн. т за 6 месяцев 2010 г.). Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника. Во внутреннем сообщении перевезено 660,5 тыс. тонн зерновых грузов, что на 60% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Как отмечают в ведомстве, уменьшение объемов перевозок обусловлено переключением грузопотока на экспорт, а также увеличением удельного веса перевозки зерновых грузов в пределах Украины автотранспортом.

В то же время, отметили в пресс-службе, увеличились объемы транзита зерновых.

По состоянию на 5 июля на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, на пути следования к ним находится 3054 загруженных зерновозов.

По данным ведомства, инвентарный парк вагонов-зерновозов Укрзализныци составляет 11 579 вагонов, из которых 6880 - в пустом состоянии для обеспечения перевозок, 1645 - находятся за пределами Украины.