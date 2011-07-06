После отмены техосмотра бюджет недополучит 500 млн. грн. - Могилев

После принятия Верховной Радой Украины закона об отмене техосмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, государственный бюджет недополучит около 500 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Мы теряем полмиллиарда гривень, которые получало ГАИ при проведении техосмотра. Я считаю, что в бюджете найдут средства для компенсации этих потерь», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и такие полномочия переданы субъектам ведения хозяйства.

Также отменены требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально удостоверенной доверенности на управление транспортным средством.

Соответствующие изменения внесены в законы "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "О милиции", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", а также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.