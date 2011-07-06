Клюев требует принять меры по повышению безопасности дорожного движения

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ требует от руководства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства инфраструктуры и органов местной власти принять дополнительные меры по существенному повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автотранспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Он отметил необходимость обратить особое внимание на автотранспорт, на котором перевозятся пассажиры, в частности, на городских и междугородных маршрутах.

В качестве примера А.КЛЮЕВ привел дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 4 июля на трассе Киев-Харьков-Довжанский. По его словам, в этом ДПТ погибли 7 человек.

Первый вице-премьер поручил Министерству внутренних дел Украины, Министерству инфраструктуры, Министерству чрезвычайных ситуаций, Министерству здравоохранения, Министерству соцполитики, Министерству финансов, «Укравтодору» и Харьковской областной государственной администрации создать межведомственную комиссию по расследованию этой аварии и предоставлению помощи пострадавшим и семьям погибших.