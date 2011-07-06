«Укрзализныця» с начала каникул оздоровила более 2,6 тыс. детей железнодорожников

Во время летних каникул 2011 года в оздоровительных учреждениях Украины уже отдохнули 2,62 тыс. детей железнодорожников и еще 6 тыс. находятся в лагерях "Укрзализныци".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дети-сироты, инвалиды и дети из многодетных семей, родители и опекуны которых работают на железных дорогах, оздоровились бесплатно. Родительский взнос за путевку взяли на себя дорожные комитеты профсоюза.

Как напоминают в ведомстве, сейчас на балансе железных дорог Украины находится 27 детских оздоровительных учреждений, которые могут принять одновременно почти 7800 отдыхающих.