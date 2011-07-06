В Киеве с 7 июля закрывается движение транспорта на улицах Игоревская и Братская

В связи с выполнением работ по реконструкции проезжей части Набережно-Хрещатицкой улицы в пределах Почтовой площади с 7 июля 2011 года закрывается движение общественного транспорта на улицах Игоревская и Братская.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Таким образом, временно изменяется маршрут движения автобусов № 51 «Контрактовая площадь – станция метро «Красный хутор». С завтрашнего дня он будет осуществлять перевозку пассажиров в обоих направлениях по такой схеме: Контрактовая площадь – ул. Сагайдачного – Боричев спуск – Набережное шоссе – далее по существующему маршруту.

В сообщении КГГА не указано, на какой период закрывается движение общественного транспорта на этих улицах.