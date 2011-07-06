Между Украиной и Россией будут курсировать три новых поезда – РЖД

Москва. Между Украиной и Россией будут введены новые поезда.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

«Между железнодорожными администрациями достигнута договоренность о назначении новых поездов в сообщении Россия—Украина. На Российских железных дорогах будут формироваться поезда №223/224 Ростов — Симферополь и №515/516 Казань — Симферополь (детский). Железные дороги Украины сформируют поезд №543/544 Белгород-Днестровский — Москва (детский)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в графике движения 2011-2012 гг. в сообщении России со странами СНГ предусмотрено назначение 212 пар поездов, в том числе 192 пары прямых и 20 пар транзитных пассажирских поездов. Количество поездов формирования Российских железных дорог составляет 87 пар, в том числе 73 пары прямых и 14 пар транзитных поездов. На совместном обслуживании РЖД с железнодорожными администрациями СНГ будут находиться 8 пар поездов.