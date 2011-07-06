Днепропетровская детская железная дорога отметила 75 лет со дня основания

Сегодня первая в Украине детская железная дорога - Днепропетровская отметила 75 лет со дня основания.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на ДДЖД, которая расположена в парке им. Лазаря Глобы, состоялись торжественная линейка с участием юных железнодорожников из других детских железных дорог Украины.

По случаю юбилея начальник главного управления кадровой и социальной политики Укрзализныци Михаил ГОЛОВАЦКИЙ вручил коллективу ДДЖД компьютерный класс.

По словам М.ГОЛОВАЦКОГО, Укзализныця ежегодно выделяет на деятельность 8 детских железных дорог Украины до 8 млн. грн. В тоже время, он отметил, что финансовые поступления детских дорог Украины от пассажирских перевозок составляют 800 тыс. грн. в год.

Справка УНИАН. Днепропетровская детская железная дорога была открыта 6 июля 1936 г. и стала в Украине первой и второй в СССР после Московской ДЖД. За 75 лет на Днепропетровской ДЖД прошли обучение более 50 тыс. детей, большинство из которых стали железнодорожниками.

Сейчас на ДДЖД обучаются и работают 720 школьников 6-11 классов. Днепропетровская детская железная дорога имеет длину 2 км. Движение по дороге осуществляют два поезда. Ежегодно дорога перевозит 15 тыс. детей.