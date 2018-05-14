Техосмотр отменили. Кому и сколько придется платить…

Активные дискуссии в обществе по поводу несостоятельности обязательного технического осмотра легковых автомобилей и неоднократные попытки оппозиции законодательно его отменить (чему упорно сопротивлялись провластные фракции), переформатированные в инициативу Президента, реализовались. ВР отменила обязательный техосмотр для легковых авто, которые используются не в коммерческих целях.

Депутаты, голосовавшие «за», считают, что они ликвидировали теневые и коррупционные схемы, которые используются работниками Госавтоинспекции при прохождении техосмотров. И в этом есть доля правды. Ни для кого не секрет, что около 90% собственников «железного коня» получают талоны о техосмотре без каких-либо проверок при помощи устоявшихся «связей». По выводам экспертов, объем таких неофициальных платежей в год составляет около 1 млрд. грн. Между тем, ДТП в Украине происходят в большинстве случаев из-за нарушения правил дорожного движения, неисправность автомобилей составляет менее 1% в таких случаях.

Сами же автолюбители комментируют решение парламента следующим образом: «Правильно сделали, что отменили. Копеечный техосмотр всегда заканчивался большой суммой, которая ложилась чужому дяде в погонах в карман. Но вряд ли все изменится к лучшему. Теперь гаишная палочка, несмотря на то, что в законе есть ограничения для стражей порядка на трассах, станет не золотой, а бриллиантовой. А что касается технического состояния машин, то, как ездили гробы по дорогам, так и будут. Кто смотрел за авто, тот и будет это делать дальше. Страховщики, скорее всего, подымут тарифы, да и выдавать страховку будут только после ТО. А в принципе давно пора заняться на такой мелочью как техосмотр, а культурой вождения. И не штрафовать надо за нарушения, а думать, кому права выдавать. А там коррупция не чета техосмотру».

Что ж, есть в чем разбираться…

Техосмотр на законодательном уровне

Начнем с главного. Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об устранении чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок" обязательный техосмотр отменяется для легковых автомобилей всех типов, марок и моделей, прицепов (полуприцепов) к ним (кроме автомобилей такси и тех, которые используются в коммерческих целях), мотоциклов, мопедов, мотоколясок и иных приравненных к ним транспортных средств - независимо от срока эксплуатации, а также для легковых автомобилей, используемых в коммерческих целях, грузовых автомобилей независимо от формы собственности, грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепов к ним если срок их эксплуатации не превысил 2 лет.

Освобождение от прохождения обязательного техконтроля не будет касаться транспортных средств, использующихся для перевозок людей, грузов, в частности, опасных, легковые автомобили, использующиеся в коммерческих целях, будут проходить ТО каждые 2 года, грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонн, такси - ежегодно, автобусы и автомобили с опасными грузами – дважды в год.

При этом установлен точный перечень ситуаций, при которых ГАИ может останавливать автомобиль, что ограничит случаи проверки на дорогах и снизит количество безосновательных остановок.

Также установлено, что для управления транспортным средством теперь будет необходимо иметь: удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а также страховой полис гражданской ответственности.

Кроме того, отменяется существующая на сегодня обязанность водителя иметь при себе нотариально заверенную доверенность на право управления автомобилем, маршрутный лист, документы на перевозимый груз.

Это означает, что даже если автомобиль и не принадлежит водителю по праву собственности, для управления им достаточно иметь регистрационный документ на машину. То есть, передать автомобиль в пользование можно будет по устной договоренности.

Не забыли депутаты и о штрафах. Установлена административная ответственность за несвоевременное прохождение ТО водителями транспортных средств, подлежащих обязательному контролю (штраф от 340 грн. до 425 грн.), за выдачу документа о технической исправности транспортного средства, которое подлежит обязательному техническому контролю, без проведения проверки его технического состояния (штраф от 1 700 грн. до 2 040 грн.), за заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, и выдачу специального знака государственного образца без соответствующего документа о технической исправности транспортного средства (штраф от 1 700 грн. до 2 040 грн.).

Как уже говорилось, законопроект (№ 8397) подан в Раду Президентом, поэтому вероятность его подписания можно не обсуждать. То есть, в действии новые правила мы увидим в ближайшее время.

Но, как считает народный депутат Виктор Матчук (НУ), закон не сможет по-настоящему заработать через 30 дней с момента его опубликования. По его убеждению, за такое короткое время правительство, в частности, не сможет технически обеспечить выполнение пункта об отмене требования относительно обязательного наличия у водителя доверенности на управление транспортным средством.

«Законом предусмотрено, что водитель, пользуясь чужим автомобилем, может не предъявлять доверенность. Такое правило, к примеру, действует в Соединенных Штатах. Вот только в США каждая полицейская машина оснащена терминалом, в котором полицейский может ввести номер и увидеть, находится этот автомобиль в розыске, или нет. Как вы думаете, украинские автомобили ГАИ оснащены такими терминалами? Очевидно, что нет. Заключительные положения закона обязывают Кабмин обеспечить такую техническую возможность за 30 дней. Вы себе можете представить, во-первых, сколько это стоит, а во-вторых, это реально сделать за 30 дней в таком государстве как Украина, где вообще нет централизованной базы данных, а есть только региональные базы», - подчеркивает В.Матчук.

Он также сомневается, что данный закон позволит полностью пресечь коррупцию при прохождении техосмотра для тех категорий автомобилей, для которых он останется обязательным. Это касается и передачи полномочий по проведению техосмотра определенным субъектам хозяйствования.

«В законе не выписано, какие требования будут к этим субъектам, кто будет предоставлять право осуществления этой проверки. Вместе с тем в законе предусмотрено, что бланки актов обследования автомобилей будут документами строгой отчетности. Но кто и в каком порядке будет продавать этим субъектам такие бланки? По какой цене они будут продаваться? Такие субъекты хозяйствования будут иметь доступ к общегосударственной базе данных технического контроля автомобилей. Кто и по какой цене будет продавать доступ к этой базе данных? Это все будет не бесплатно», - отметил депутат.

По его словам, именно деятельность таких субъектов хозяйствования является «взрывоопасной» и создает новые возможности для коррупции.

«Требования к тем, кто в дальнейшем будет проводить техосмотр, можно было прописать в законе. Тогда это было бы публично, это был бы предмет открытой дискуссии в Верховной Раде. Вместо этого в законе выписано, что это должен сделать Кабинет Министров. И это уже будет внутренний документ, который немногие увидят», - считает В.Матчук.

Есть еще один аспект, который вызывает массу вопросов. Как заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев, после отмены техосмотра «мы (госбюджет – авт.) теряем полмиллиарда гривень, которые получало ГАИ при проведении техосмотра. Я считаю, что в бюджете найдут средства для компенсации этих потерь».

Будем надеяться, что «найдут», знать бы где…

Рынок страхования в преддверии передела

А теперь разберемся со страховкой, которая имеет прямое отношение к техническому состоянию авто.

Как считает председатель правления страховой компании «Брокбизнес» (Киев) Вадим Загребной, «если принятый депутатами закон, предусматривающий отмену обязательного техосмотра, вступит в силу, а право на проведение техосмотра получат сертифицированные станции техобслуживания, то рынок «автогражданки» ждет передел».

Он отметил, что сегодня ни для кого не является секретом, что наиболее массовая продажа обязательного страхования ответственности автовладельцев ведется во время прохождения технического осмотра авто. «Агенты страховщиков, работающие возле ГАИ, потеряют свой бизнес, а вот те страховые компании, которые имеют партнерские отношения с сертифицированными СТО, получат значительное увеличение объемов продаж. На СТО автовладельцу однозначно будет предложен полис «автогражданки», от которого он не сможет отказаться», - говорит В.Загребной.

В то же время, по его мнению, принятие этого закона никак не скажется на КАСКО. По словам эксперта, добровольное страхование автоКАСКО – саморегулирующийся рынок. «Следовательно, изменение тарифов на этот вид страхования будет зависеть только от изменения рыночной конъюнктуры, повышения средней убыточности и цен на запчасти и ремонтные работы», - поясняет В.Загребной.

При этом он подчеркивает, что автовладельцам, которые будут страховать свой автомобиль, все равно придется проходить техосмотр. «Ни одна страховая компания не возьмет на страхование транспортное средство, если не будет экспертного заключения о состоянии автомобиля. Более того, законом вводится административная ответственность страховщика в виде штрафа за продажу страховок без наличия у водителя документов о технической исправности транспортного средства, которое подпадает под обязательный техконтроль», - отметил глава правления СК «Брокбизнес».

Заместитель председателя правления АСК «ИНГО Украина» Александр Миколенко также считает, что отмена обязательного технического осмотра не повлияет на стоимость полисов страхования.

По его мнению, «то обязательное ТО, которое было ранее, было неэффективным. Пример – дымящие и обшарпанные на лысой резине автомобили на дорогах Украины с действующим талоном ТО на лобовом стекле, что вызывало у нас удивление, а иногда и просто улыбку. При этом страховщик обязан был выдать на этот автомобиль полис ОСАГО. С изменением законодательства ситуация, надеюсь, изменится».

В то же время он отметил, что, скорее всего, после отмены обязательного техосмотра для того, чтобы застраховаться, автовладельцам все же нужно будет предоставлять страховщику справку о состоянии автомобиля.

«Страховая компания, управляющая своими рисками, не позволит себе подтвердить исправность подобного автомобиля полисом ОСАГО, тем более КАСКО, и быть готовой нести ответственность как непосредственно за автомобиль, так и перед третьими лицами», - подчеркнул А.Миколенко.

Заместитель вице-президента, директор департамента развития региональной сбытовой сети СК «АХА Страхование» Андрей Аввакумов считает, что полная отмена техосмотра для автомобилей не является целесообразной, а право проведения техосмотра должно быть передано СТО официальных автодилеров.

По его мнению, отбор СТО должен проводиться по утвержденным критериям, при этом МВД к нему не должно иметь никакого отношения.

«Пока непонятен механизм, как эти СТО будут определяться. Если опять это отдадут на откуп МВД, то это будет не совсем правильно. Я считаю, самый оптимальный механизм, если это будет в заявительном порядке. Должны быть выдвинуты технические требования, и это должны в основном быть СТО официальных дилеров. Неофициальные СТО вряд ли смогут соответствовать».

При этом, по его словам, автовладельцы, которые хотят застраховаться, должны быть готовы к тому, что страховщик захочет проверить историю обслуживания транспортного средства.

«К сожалению, в этом проекте я не увидел системы, которая позволит контролировать, что действительно люди следят за своими машинами, проходят техосмотр. В России я считаю правильно сделано то, что нельзя приобрести полис ОСАГО, не пройдя техосмотр. У нас в законе прямого указания я на это не увидел», - отмечает А.Аввакумов.

В заключении хочется добавить, что закон об аннулировании техосмотра принят максимально быстро (так у нас принято в последнее время), заработает он тоже в скором времени, а вот необходимую подготовку к нему проведут позже. Парадокс? Нет, обычное дело для Украины…

Елена Быстрицкая (УНИАН)