Кабмин усилил меры безопасности при перевозке людей

Кабинет министров усилил меры безопасности в правилах перевозки людей.

Соответствующее постановление №708 от 29 июня размещено на сайте правительства.

В частности, согласно новым требованиям, на маршрут, который выходит за пределы населенного пункта и протяженность которого составляет свыше 250 километров, должны направляться два водителя.

Заказчик услуг обязан не позже чем за семь рабочих дней сообщать автомобильному перевозчику об осуществлении перевозки организованных групп детей.

Автомобильный перевозчик должен не позже чем за три рабочих дня до запланированной перевозки организованной группы детей сообщать территориальному подразделению Госавтоинспекции о дате перевозки, подать ГАИ и заказчику услуг на согласование и утверждение схему маршрута и расписание движения автобусов.

Также заказчик услуг обязан обеспечить детей питьевой водой, средствами медицинской помощи, а руководителя группы - телефонной связью и списком телефонных номеров служб экстренного вызова.