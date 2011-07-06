На новых почтовых марках - пригородные поезда луганского производства

В помещении Народного музея «Лугансктепловоза» состоялась презентация новых марок серии «Локомотивостроение Украины», выпущенных «Укрпочтой», и гашение почтовых конвертов первого дня с этими марками, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

На четырех многокрасочных почтовых марках художник Валерий РУДЕНКО изобразил пригородные дизель-поезда ДПЛ-1 и ДЕЛ-02, а также электропоезда постоянного и переменного тока ЕПЛ-2Т и ЕПЛ-9Т, производство которых было освоено компанией «Лугансктепловоз» в минувшее десятилетие.

В ходе презентации заместитель технического директора ПАО «Лугансктепловоз» Наум НАЙШ рассказал собравшимся о некоторых конструктивных особенностях пригородных поездов, изображённых на марках. Электропоезда ЕПЛ-2Т и ЕПЛ-9Т предназначены для перевозки пассажиров на электрифицированных участках железных дорог в районах с умеренным климатом.

В конструкции дизель-поезда ДЕЛ-02 внедрены многочисленные инновационные разработки, обеспечивающие высокую степень безопасности и комфорта для пассажиров и локомотивной бригады: электропередача переменного тока, микропроцессорная система управления и диагностики, люминесцентное освещение, работает система подачи свежего воздуха, а также визуального и аудио оповещения. Вагоны отапливаются с помощью электронагревателя, установленного внизу над полом вдоль стенок. Датчики пожарной безопасности реагируют на дым и повышение температуры. Моторные вагоны оборудованы туалетами вакуумного типа и служебными купе. В кабинах машиниста установлены кондиционеры и бытовые холодильники.

Создание и освоение в Луганске производства пригородного мотор-вагонного подвижного состава было отмечено Государственной премией Украины в области науки и техники, что говорит об уровне и качестве выпускаемой техники.

По словам Н.НАЙША, производственные мощности ПАО «Лугансктепловоз» на сегодня загружены изготовлением тепловозов 2ТЭ116УМ для Улан-Баторской железной дороги и 2ТЭ116У для российских дорог. Идёт подготовка производства для выполнения заказов «Укрзализныци». В 2011 году завод поставит Донецкой железной дороге дизель-поезд, 3 электровоза постоянного тока; для Львовской железной дороги - дизель-поезд, электропоезд постоянного тока, маневровый тепловоз. Кроме того, по Львовской железной дороге подписан договор на модернизацию почти 140 ранее выпущенных локомотивов типа М-62. А вообще, за последние 12 лет предприятие освоило всю гамму тягового подвижного состава – от пригородных поездов до пассажирских и маневровых тепловозов, а также магистральных электровозов.

Заместитель начальника Луганского почтамта по вопросам маркетинга и продажи услуг Елена МИХАЙЛОВА сообщила, что серия почтовых марок «Локомотивостроение в Украине» будет продолжена. В планах «Укрпочты» на следующий год порадовать филателистов выпуском почтовых марок с изображением новых электровозов типа 2ЕЛ-4 и 2ЕЛ-5.