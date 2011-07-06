ЛЖД привлекла у "ВТБ Банка" кредиты на общую сумму 333 млн. грн.

Львовская железная дорога (ЛЖД) привлекла у "ВТБ Банка" кредиты (9 лотов) на общую сумму 333 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Средства предоставлены в виде невозобновляемой кредитной линии. Стоимость обслуживания кредитов составит 16,75% годовых, срок предоставления - 36-39 месяцев.

Соответствующие кредитные договора были подписаны с банком 1 июля 2011 года.

ЛЖД намерена направить привлеченные средства на осуществление капитальных вложений.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».