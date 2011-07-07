РЖД модернизируют ж/д пути для организации скоростного сообщения Москва-Рига

РЖД модернизируют существующую железнодорожную инфраструктуру для развития скоростного движения между Москвой и Ригой. Как передает РИА Новости, по словам вице-президента РЖД Валентина Гапановича строительство новой железнодорожной ветки не планируется.

Глава Минтранса РФ Игорь Левитин в марте сообщал, что для реализации проекта скоростного сообщения между Москвой и Ригой потребуется отдельная колея, поскольку в противном случае придется сокращать грузовые перевозки, а в этом не заинтересованы латвийские коллеги.

"Будет модернизация старой инфраструктуры, отдельную скоростную ветку строить не будем", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какой объем средств стороны планируют затратить, Гапанович сообщил, что "это несколько миллиардов".

Идея создания скоростного поезда между Ригой и Москвой была озвучена во время состоявшегося в декабре прошлого года официального визита президента Латвии Валдиса Затлерса в Россию. Проект планируют реализовать к 2018 году, когда в РФ будет проходить чемпионат мира по футболу.

По подсчетам министерства экономики Латвии, на реализацию проекта необходимо порядка 8 миллиардов долларов.