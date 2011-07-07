Арабские страны бьют рекорды по покупке автомобилей класса «люкс»
Богатые жители арабских стран покупают рекордное количество автомобилей класса «люкс» благодаря доходам от высоких цен на нефть, сообщает Bloomberg.
Например, шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахьян, член правящей семьи Абу-Даби, в немалой степени стал причиной того, что Персидский залив превратился в «горячий» рынок автомобилей класса «люкс».
Хамад, известный за свою страсть к ярким цветам как «радужный шейх» (Rainbow Sheikh), владеет более 200 автомобилями, в том числе знаменитым пятиметровым Dodge Power Wagon, занесенным в Книгу рекордов Гиннеса.
Благодаря высоким ценам на нефть доходы богатых жителей арабских стран позволяют им скупать все большее количество автомобилей, например Rolls-Royce, Maserati, Porsche.
Как сообщает IHS Automotive, продажи автомобилей класса «люкс» в странах Персидского залива вырастут на 20% в этом году, что в два раза превышает средний рост в 9,7%.
«Благодаря ОАЭ мы можем компенсировать спад продаж в других регионах», - комментирует ситуацию представитель Maserati.
Представитель Porsche предсказывает рост 10% во II квартале 2011 года.
Продажи Rolls-Royce на Ближнем Востоке и в Африке увеличились на 74%.