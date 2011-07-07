На железнодорожных вокзалах Украины разрешили проводить кино- и видеосъемку

На железнодорожных вокзалах Украины, кроме служебных помещений, разрешено проводить кино- и видеосъемку публичного назначения.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие изменения внесены приказом № 294-Ц от 17 июня т.г. в приказ Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины от 27 октября 2008 г. № 475-Ц «Об утверждении Правил пропускного режима на железных дорогах, предприятиях и в учреждениях железнодорожного транспорта».

Согласно сообщению, проведение съемок разрешено при соблюдении технологии работы вокзалов: съемочный процесс не должен препятствовать передвижению пассажиров по территории вокзала, посадке и высадке пассажиров, а также нести угрозу безопасности пассажиров и поездов.

По словам вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, запрет на видеосъемки отменен благодаря представителям СМИ, которые обратили внимание на этот вопрос.