Кипрская Mansvell договорилась о покупке около 70% датской авиакомпании Cimber Sterling

Датская авиакомпания Cimber Sterling заключила соглашение с Mansvell Enterprises Ltd (Кипр), согласно которому кипрская компания выкупит свыше 110 млн. акций Cimber Sterling, эмиссия которых будет произведена, за 165 млн. датских крон. (около 31,67 млн. долл. США).

Как отмечается в пресс-релизе датской авиакомпании, переданном УНИАН, соответствующая покупка сделает Mansvell собственником около 70% акций перевозчика.

Данное соглашение подписано с целью долгосрочного укрепления капитальной базы и стратегических позиций на рынке Cimber Sterling.

Согласно сообщению, общее собрание акционеров Cimber Sterling еще должно утвердить увеличение капитала авиакомпании путем выпуска акций, кроме того, утверждение Mansvell как мажоритарного акционера Cimber Sterling должно провести Датское агентство по транспорту.

О внеочередном собрании акционеров будет объявлено дополнительно, однако в Cimber Sterling отмечают, что диалоги с акционерами уже начаты и они показывают, что необходимые согласования будут получены до собрания. Основные акционеры Cimber Sterling , владеющие 46% акций, уже взяли на себя обязательство голосовать за дополнительный выпуск акций.

Если условия соглашения будут выполнены и будет проведена эмиссия акций, Mansvell

станет новым мажоритарным акционером в Cimber Sterling, имея в собственности примерно 70%, отмечается в сообщении. В результате этого Mansvell обязуется сделать официальное предложение о поглощении в соответствии с действующим законодательством Дании, получив специальное разрешение от датского финансового надзорного органа.

Как отмечается в сообщении, Mansvell недавно приобрела шведскую региональную авиакомпанию Skyways, базирующуюся в Стокгольме, и City Airline, базирующуюся в Гетеборге. Эти приобретения и укрепление капитальной базы Cimber Sterling позволят Mansvell создать ведущую скандинавскую региональную авиакомпанию, отмечается в сообщении перевозчика.

Напомним, по сообщениям ряда украинских СМИ, акционером Mansvell является Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, владеющий в Украине авиакомпаниями "Аэросвит", "Днеправиа", "Донбассаэро".