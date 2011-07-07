Отмена обязательного техосмотра сделает неэффективной продажу полисов «через МРЭО» - эксперт

Отмена обязательного техосмотра для определенной категории транспортных средств сделает неэффективной продажу полисов при посредничестве МРЭО (межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГАИ) и повысит конкуренцию на страховом рынке.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала начальник управления методологии и андеррайтинга УСК «Гарант-Авто» Инесса ЗДАНЕВИЧ.

Она считает, что принятый Верховной Радой закон об отмене обязательного техосмотра не повлияет на крупных страховщиков, при этом несколько изменит доли игроков на рынке ОСАГО за счет перераспределения полисов, которые ранее продавались «через МРЭО».

«Отмена обязательного техосмотра практически не повлияет на работу крупных розничных компаний, т.е. основных игроков страхового рынка. Принятие данного закона в первую очередь отразится на компаниях, которые продавали полисы ОСАГО при посредничестве компетентных органов, выдававших талоны о прохождении техосмотра, - отметила И.ЗДАНЕВИЧ. - Проще говоря, водитель для «гарантированного» прохождения техосмотра должен был приобрести полис ОСАГО (как правило, краткосрочный) в той компании, куда его направлял сотрудник МРЭО. С принятием нового закона этот «канал продаж» будет неэффективным. В целом это станет дополнительным стимулом для увеличения конкуренции и оздоровления рынка".

При этом, по словам И.ЗДАНЕВИЧ, отмена техосмотра, скорее всего, не повлияет на стоимость полисов, так как и сегодня отсутствие или наличие техосмотра не является фактором, определяющим цену страховки.

«Решение никак не должно повлиять на цену полисов КАСКО и ОСАГО, поскольку на сегодняшний день наличие либо отсутствие техосмотра никак не влияет на формирование цены страхового полиса», - сообщила она.

Эксперт подчеркнула, что, по сути, риски страховщиков с принятием данного закона не изменятся, так как и раньше качество прохождения техосмотра не гарантировало техническую исправность автомобиля.

«Риски для страховых компаний существенно не изменятся, соответственно, нет оснований для повышения тарифов» - сказала И.ЗДАНЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, эти полномочия переданы субъектам ведения хозяйства.

Соответствующие изменения внесены в законы "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "О милиции", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", а также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.