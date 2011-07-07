«Укртелеком» планирует до конца лета открыть более 20 центров продаж и обслуживания

Компания «Укртелеком» планирует до конца лета открыть более 20 универсальных центров продаж услуг и обслуживания клиентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В новых центрах будет представлен весь комплекс инновационных и популярных услуг компании.

Согласно сообщению, 6 июля первые такие центры открыты в Николаеве и Херсоне.

Как отметила и.о. заместителя председателя Правления «Укртелекома» по вопросам маркетинга и продажи услуг Ирена ЛЫСАК, компания выходит «на принципиально новый качественный уровень» сервисной поддержки абонентов. По ее словам, одним из основных приоритетов сегодня является «превращение «Укртелекома» в компанию, которая ориентирована на клиента», и открытие универсальных центров - это «лишь первый серьезный шаг в этом направлении».

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

Чистый убыток компании "Укртелеком" в 2010 году составил 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.