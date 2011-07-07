НКРС выдала лицензии 14 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 10 лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций и 4 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, НКРС приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей в гг. Харьков, Сумы, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Донецк – ООО «Аутсорсинг енд менеджмент телекомьюникейшнс» (компании также выдана лицензия на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации проводного радиовещания в этих городах); в Харькове и пгт. Кулиничи Харьковской области - ООО «Телерадиокомпания «Епсилон ТВ»; на территории г. Запорожья - предприятию «Благосостояние». Лицензию на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации эфирного телевещания на территории г. Ривне получило ООО «Телерадиокомпания «Заря». ООО Кроме того, в связи с изменением наименования и местонахождения юридического лица Компании «Промтелеком» переоформлена лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети свыше 10 000 номеров на территории Донецка и Донецкой области. ООО «Укрком» продлен срок действия лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 на территории Одесской области.

Комиссия также отказала компании «Киевстар» в возможности продления срока действия лицензии на предоставление услуг сотовой мобильной связи на базе стандартов GSM-900, GSМ-1800 на всей территории Украины. НКРС определила, что к действующим лицензиям не может быть применена процедура продления срока их действия в связи с требованиями части восьмой статьи 49 Закона Украины «О телекоммуникациях». Для последующего осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций «Киевстар» должен обратиться в НКРС с заявлениями о выдаче лицензий на предоставление соответствующих услуг связи.