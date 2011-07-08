Отмена техосмотра является примером работы власти по упрощению жизни граждан - Клюев

Принятие закона об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей некоммерческого использования является подтверждением того, что власть последовательно работает над упрощением жизни граждан и бизнеса.

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, инициатива Президента Украины о значительном упрощении регулирования сферы автомобильных перевозок назревала давно.

«Очевидно, что устаревшая формальная процедура никоим образом не стимулировала собственника автомобиля содержать его в исправном состоянии», - сказал он.

А.КЛЮЕВ также отметил, что устранены и другие устаревшие требования, например, об обязательном наличии у водителя нотариально засвидетельствованной доверенности на управление автомобилем.

«Процедуры получения этих документов занимали у наших водителей время и деньги, реально не выполняя тех задач, для решения которых когда-то были созданы – к примеру, практически не влияя на безопасность на дорогах», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что до последнего времени львиную долю талонов о прохождении технического осмотра собственники автомобилей получали формально, без реального проведения проверки транспортного средства.

«По сути, это было массовое участие граждан в коррупционных схемах. По оценкам экспертов, ежегодно граждане нашей страны отдавали на такое «неофициальное решение вопроса» до миллиарда гривен. Нам важно постепенно устранить условия и возможность для функционирования таких масштабных коррупционных схем», - отметил А.КЛЮЕВ.

В то же время, подчеркнул первый вице-премьер, контроль за техническим состоянием «коммерческих» транспортных средств, в особенности тех, которые перевозят пассажиров, должен стать более эффективным. Поэтому, по его словам, теперь перед Кабинетом министров стоит задача прописать качественные процедуры, чтобы не допустить появления новых коррупционных схем.

«Для Президента и руководства правительства это очень важно. Кабинет министров практически на каждом заседании рассматривает вопросы, касающиеся снятия лишних административных барьеров и дерегуляции той или иной экономической сферы», - заявил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.