Гендиректор «Укрзализныци» поручил максимально сократить эксплуатационные расходы на ж/д

Гендиректор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК назвал катастрофическим уровень эксплуатационных расходов на железнодорожном транспорте и поручил железным дорогам максимально их сократить.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом он сказал на селекторном совещании, которое состоялось в «Укрзализныце» по итогам финансово-экономической деятельности железнодорожного монополиста за первое полугодие 2011 года.

«У нас нет никаких перспектив развития, если динамика и абсолютные показатели роста эксплуатационных расходов превышают рост объемов перевозок и доходов от них», - заявил В.КОЗАК.

В частности, по сравнению с самым неудачным с финансово-экономической точки зрения 2010 годом, себестоимость железнодорожных перевозок возросла на 15,7%, административные расходы выросли на 14,4%, расходы на топливо увеличились на 42%, на электроэнергию - на 35%. При этом доходы увеличились на 7%, а объемы перевозок - на 9%.

«Конечно, такая ситуация имеет такие объективные причины, как рост цен на энергоносители, общее старение подвижного парка и инфраструктуры, поддержание которых требует значительных инвестиций», - отметил гендиректор.

Однако, по его словам, есть и целый ряд субъективных причин колоссальных затрат, которые железнодорожники могут решить своими силами. «В первую очередь, необходима оптимизация и модернизация производственных и управленческих процессов», - сказал он. По его словам, в частности, в некоторых депо средства тратятся на охрану избыточного подвижного состава, одновременно есть депо с дефицитом подвижного состава. «Далее, у нас есть станции, где уровень потребления электроэнергии отличается в десятки раз при том, что станции осуществляют одинаковые объемы перевозки грузов. Таких примеров собственной бесхозяйственности множество. Система чрезмерных расходов сложилась давно и уверенно продолжает съедать наше будущее», - отметил В.КОЗАК. По его словам, в связи с этим, все начальники железных дорог, заместители генерального директора «Укрзализныци», руководители управлений имеют задачи на II полугодие 2011 года - проанализировать количественные и качественные показатели расходной части и максимально сократить эксплуатационные расходы.

Как отмечается в сообщении, кроме того, нормы и условия договоров, по которым работает сама железная дорога, не пересматриваются годами. «Существование в конкурентной среде требует от нас адекватности и скорости в принятии решений, а, кроме того, - характера и решимости в стремлении изменить ситуацию. Убежден, мы должны доказать всем, а прежде всего, себе, что мы способны вывести управленческий менеджмент на современные условия ведения бизнеса. Что государственное предприятие, государственная администрация способна модернизировать собственную внутреннюю структуру и управленческие процессы в ней для уменьшения неоправданных расходов уже сегодня и дальнейшего развития отрасли», - заявил гендиректор.