БЖД назначила скорый поезд «Славянский базар-2011» от Минска до Витебска

Белорусская железная дорога для удобства пассажиров уже второй год подряд на время проведения Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» назначает скорый поезд, курсирующий между Минском и Витебском. Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

В нынешнем году в первый рейс праздничный состав отправился с перрона вокзала станции Минск-Пассажирский 6 июля. Поезд «Славянский базар-2011» будет курсировать между Минском и Витебском по 16 июля ежедневно. Всего за 3,5 часа он доставит пассажиров из одного города в другой. Уже в поезде пассажиры смогут ощутить атмосферу праздника – ее создадут фестивальная символика и афиши в вагонах. Во время поездки у проводников можно будет узнать о предстоящих на день концертных мероприятиях и другую информацию, включая месторасположение секторов витебского летнего амфитеатра.

Расписание движения разработано с учетом времени проведения концертных мероприятий.

Поезд пользуется неизменной популярность у пассажиров. Например, на сегодня (8 июля) на рейс на 12.40 продано 434 проездных документа, что составляет 99% от общей наполняемости поезда. Ожидается, что 9 июля наполняемость этого поезда также составит практически 100%. «Славянский базар-2011» курсирует ежедневно с 6 по 16 июля. Время в пути занимает всего 3,5 часа. Поезд отправляться со станции Минск-Пассажирский в 12.40 и прибывает в Витебск в 16.15. Этот же поезд отправляется из Витебска ночью в 01.10 и прибывает в столицу к началу движения транспорта в 05.48.

Дополнительные вагоны будут включены и в постоянно курсирующие по белорусской магистрали поезда. Так, 8 июля поезд №118 Минск-Витебск будет пополнен двумя общими вагонами, а в поезд №624 Гродно-Витебск в столице дополнительно включат один купейный и два общих вагона. На следующий день, 9 июля, два дополнительных плацкартных вагона включат в поезд №142 Брест-Витебск и один плацкартный вагон – в поезд №612 Барановичи-Витебск. Этот же поезд будет дополнен двумя плацкартными вагонами 10 июля.

Белорусская железная дорога напоминает пассажирам о преимуществах заблаговременного приобретения билетов. Планирование поездки заранее позволяет не только сэкономить время в день отъезда, но и дает пассажирам возможность выбрать оптимальные по удобству и стоимости места. В свою очередь, наличие за несколько суток информации о наполняемости состава позволяет железнодорожникам в случае необходимости своевременно включить в него дополнительные вагоны.

Инормация подготовлена пресс-центром БЖД