Убытки «Укрзализныци» от пригородных перевозок выросли почти на 17% - до 1,6 млрд. грн.

Убытки «Укрзализныци» от пригородных пассажирских перевозок за шесть месяцев этого года, по оперативным данным, увеличились на 300 млн. грн (16,6%), по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составили 1,6 млрд. грн (в 2010 году — 1,372 млрд. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, покрытие расходов доходами от пригородных перевозок составляет 11,2%.

Кроме того, за перевозку льготных категорий населения железные дороги за 6 месяцев получили компенсаций от областных государственных администраций только 37,6% от количества перевезенных пассажиров.

Напомним, на железных дорогах Украины льготный проезд предоставляется 26 категориям граждан, имеющих такое право в соответствии с действующим законодательством. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов, согласно Закону Украины "О железнодорожном транспорте", должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот, однако ситуация с компенсацией, как сообщалось, по-прежнему остается неудовлетворительной.