На юге Франции ограбили товарный поезд в духе "дикого запада"

Группа молодых людей в ночь на пятницу совершила дерзкое преступление в духе "дикого запада", ограбив товарный поезд в пригороде Марселя (на юге Франции), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Нападение произошло в одном из самых неблагополучных районов города - трущобном квартале Ruisseau Mirabeau.

Для того чтобы остановить поезд, передовой отряд злоумышленников, стремительно соорудил на железнодорожных путях баррикаду из бревен и тележек из супермаркета.

Когда состав вынужденно остановился, по его вагонам прошла вторая группа преступников, оперативно выгрузившая из него коробки с грузом.

О характере похищенного груза не сообщается.

"Это напоминает нападения из другой эпохи - мы как будто вернулись во времена ограбления дилижансов", - заявил агентству представитель транспортной полиции Марселя.