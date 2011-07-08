В Севастополе АМКУ открыл дела против шести автоперевозчиков, поднявших цены на проезд

Севастопольское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на внеочередной коллегии приняло решение об открытии дел в отношении автоперевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутных автобусах.

Как говорится в пресс-релизе отделения, переданном УНИАН, с мая текущего года Севастопольским городским отделением комитета проводилось исследование рынка перевозок городским автомобильным транспортом. С этой целью у перевозчиков был затребован и получен перечень документов, позволяющих сделать определённые предварительные выводы.

Как оказалось, «в ряде случаев анализ собранной информации свидетельствует о, мягко говоря, отсутствии оснований для изменения тарифов отдельными субъектами предпринимательской деятельности». Например, отмечается в официальном сообщении теротделения АМКУ, «как можно серьёзно воспринимать расчётную себестоимость проезда в 7 грн. 99 коп. при установленном тарифе в 3 грн. 50 коп. (тариф поднят рядом автоперевозчиков с уровня 2 грн. 50 коп. до уровня 3 грн. 50 коп., а также с 2 грн. до 3 грн.—УНИАН)? Получается, что перевозчик занимается чуть ли не благотворительностью, из собственного кармана покрывая разницу в цене. Или коэффициенты загрузки транспортного средства в 0,45, в попытке убедить, что автобусы ходят полупустые». Кроме того, говорится в пресс-релизе, «как получилось, что стоимость проезда на более протяжённом маршруте оказалась ниже, чем на значительно более коротком, почему одни перевозчики подняли тарифы, а другие — нет, причины отсутствия реакции на повышение цен со стороны соответствующих государственных структур, наконец, почему в соседнем Симферополе стоимость проезда ниже — все эти вопросы звучали из уст жителей города».

Теротделение также отмечает, что повышение цен на проезд в городском транспорте в последнее время в Севастополе стало «одной из острейших проблем, вызвавших широкий общественный резонанс».