УЗ внедрит новую технологию продажи пассажирских билетов

«Укрзализныця» в первом квартале 2012 года создаст новый единый центр по обслуживанию пассажиров, так как управление пассажирскими перевозками на железных дорогах требует качественных изменений.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом заявил генеральный директор Владимир КОЗАК, подводя финансово-экономические итоги работы железнодорожного транспорта Украины за первое полугодие 2011 года.

«В сентябре проанализируем летний график, по результатам летнего пассажиропотока, и сразу перейдем к созданию нового графика на 2012-2013 год до конца года. Также будет переход на новую технологию продажи проездных документов и управления пассажирским парком. В первом квартале 2012 года в Киеве будет создан новый единый центр по обслуживанию пассажиров, на который будет возложена задача реализации новой технологии продажи пассажирских билетов», - сообщил гендиректор.

Также, по его словам, пассажирский сектор железнодорожного транспорта должен переходить на новые принципы организации и технологию работы.

«Убытки за перевозку пассажиров в дальнем сообщении за первое полугодие текущего года уже составили около 3,8 млрд. грн. Компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров - на уровне 25%. При этом у нас курсируют поезда по 3-5 вагонов или заполненностью 15-20%. Также анализ показал, что есть остановки, где месяцами нет ни одного пассажира, а поезда на них останавливаются. Конечно, при таких условиях эксплуатационные расходы будут расти в геометрической прогрессии», - отметил В.КОЗАК. По его словам, сейчас не ведется анализ заселенности и рентабельности пассажирских поездов, ведь технология и нормативная база, по которым организуется работа, были приняты еще во времена СССР.

«Отсутствует достаточная горизонтальная коммуникация между железными дорогами. Где есть избыток локомотивов и вагонов, где их катастрофически не хватает. И при этом ни один руководитель не в состоянии выйти с предложениями по перенаправлению подвижного состава на те отрезки, которые в нем нуждаются в первую очередь», - заявил гендиректор.

Учитывая вышеизложенное, глава отрасли дал поручение начальникам железных дорог проанализировать ситуацию и при составлении нового графика учитывать все факторы, влияющие на эффективность организации работы по пассажирским перевозкам. «Требую от начальников железных дорог учесть мои требования: максимально переходить на дневные поезда, проанализировать составы поездов, остановки, загрузки, максимальное время простоя пассажирского вагона не должно превышать 2-3 часов, уменьшить задержки вагонов в пунктах оборота вагонов. Ни один хозяин не может себе позволить простой локомотивов и вагонов иногда по 12-14 часов в пунктах оборота. А у нас такие факты есть. У нас нет другого пути, чем повышать эффективность использования имеющегося парка, сокращать количество пассажирских вагонов и за этот счет качественно модернизировать имеющийся пассажирских парк», - сказал В.КОЗАК.