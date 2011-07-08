"Укрзализныця" закроет убыточные пригородные маршруты и прекратит подвоз людей на частные предприятия

"Укрзализныця" будет привлекать местные власти и крупные предприятия для решения проблемы убыточности пригородных пассажирских перевозок и сохранения пригородных маршрутов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", об этом заявил ее генеральный директор Владимир КОЗАК, подводя итоги первого полугодия работы пассажирского сектора.

По данным ведомства, убытки "Укрзализныци" от пригородных пассажирских перевозок за первое полугодие 2011 года составили 1,6 млрд. грн.

«Проблема, в принципе, одна: все хотят сохранить маршруты пригородного сообщения, даже открыть новые, однако финансовое бремя организации этих перевозок несет только железная дорога. Более того, чем больше мы работаем, тем больше растут долги. Поэтому будем предметно разговаривать с руководством каждой области и каждым крупным предприятием, к которому железная дорога осуществляет массовый подвоз рабочих, относительно их участия в финансировании ремонтных работ, покрытии убытков железных дорог, участия в закупке подвижного состава на наиболее массовых участках перевозок. И уже по результатам этого общения будем решать вопрос целесообразности назначения пригородного движения », - отметил генеральный директор.

По словам В.КОЗАКА, каждая железная дорога продемонстрирует местным властям весь комплекс затрат, который несет по каждому электропоезду, рельсовому автобусу, каждому виду подвижного состава. «Вместе подсчитывайте экономическую целесообразность курсирования тех или иных поездов, просчитывайте пассажиропоток и неоправданное дублирование различных видов транспорта на одних направлениях и полное отсутствия его на других», - отметил он.

При этом В.КОЗАК поставил задачу перед Главным управлением пригородных перевозок "Укрзализныци" и руководством железных дорог получить мотивированный государственный заказ на перевозку людей на пригородных маршрутах. «Если речь идет о большом частном предприятии, на которое мы продолжаем возить людей на работу, как во времена СССР, то сейчас мы себе такую роскошь не можем позволить. Осуществлять эти перевозки за собственный счет железная дорога больше не будет», - подчеркнул он.

Генеральный директор отметил, что изношенность электропоездов пригородного направления приобретает угрожающие черты. "Мы не будем рисковать и нарушать правила безопасности. Электропоезда, отработавшие полностью срок службы, будут списаны. Если область или предприятие хочет сохранить курсирование электропоездов на самых популярных маршрутах - должны приобщаться к программе обновления подвижного состава и покрытия наших расходов на осуществление пригородных перевозок», - резюмировал гендиректор.