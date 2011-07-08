Аварийность на ж/д переездах в І полугодии уменьшилась на 40%

В первом полугодии 2011 года на железнодорожных переездах Украины произошло 32 ДТП — на 40% меньше, чем за соответствующий период 2010 года (54 случая).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, с начала года в этих ДТП погибли 9 и травмированы 8 человек, за шесть месяцев 2010 года - 10 и 22 человек соответственно.

Как напоминают в министерстве, во время расследований ДТП зачастую выясняется, что все аварии на железнодорожных переездах и путях случаются из-за нарушения водителями Правил дорожного движения, в частности, это касается выезда на переезды при запретительных показателях переездной сигнализации и объезда закрытых шлагбаумах.

Напомним, всего в прошлом году на железнодорожных переездах и путях возникло 101 дорожно-транспортное происшествие - погибли 73 человека и 46 граждан получили травмы. По сравнению с 2009 годом в 2010 году аварийность на переездах также уменьшилось - с 108 до 101 ДТП.