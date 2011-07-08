НКРС упростит регистрацию радиоэлектронных средств в Украине

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект решения НКРС «О внесении изменений в Положение о порядке и форме ведения Реестра радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС и ИУ), которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Действующее Положение было утверждено решением НКРС от 03.11.2005 г. № 117.

Проект изменений предусматривает последующее упрощение и сокращение процедур определения возможности применения определенных типов РЭС и ИУ в Украине и внесение их в Реестр. В частности, проектом предусмотрено уменьшение количества документов заявителя, упрощение формы карточки тактико-технических характеристик РЭС, возможность применения ранее принятых решений НКРС о применении РЭС к предусмотренным заявителем новым типам РЭС (на основании сравнения их технических характеристик с ранее определенными параметрами радиоинтерфейса), предоставление возможности заявителю обращаться в НКРС с заявлением о внесении в Реестр определенного типа РЭС на основании результатов сертификации и др.

Также предусмотрена возможность получения заинтересованными субъектами ведения хозяйства, органами исполнительной власти, физическими лицами оперативной информации, которая будет использоваться ими при подготовке заявочных документов и получении лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. Субъекты ведения хозяйства, которые реализуют РЭС и ИУ для нужд пользователей, будут получать из Реестра информацию о внесенных РЭС и ИУ и их сертификацию и смогут принимать обоснованные решения при заключении хозяйственных договоров на приобретение партии продукции.

Таким образом, цель предложенных изменений - сокращение количества обращений заявителей в НКРС, учет требований Технического регламента радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 24.06.2009 № 679, и внедрение основных принципов, которые определены в Директивах Европейского Парламента и Совета Европы.

Проект изменений в Положение будет обнародован на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.