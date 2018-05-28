Грузоотправителя испытают цифрой

С 1 июля оформить перевозку груза по железной дороге можно через Интернет, с помощью электронной цифровой подписи. О создании системы электронного документооборота на железнодорожном транспорте, в интервью УНИАН рассказал начальникГлавного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци» Владимир Мурзин.

- Что собой представляет система электронного документооборота?

- Она состоит из трех больших компонентов. Первый компонент – это центр сертификации ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Его задача - с помощью электронного ключа (обычно для этого используется обыкновенная флэшка, на которую записывается специальный код) обеспечить замену подписи каждого человека последовательностью двоичных цифр. Центр создавался с 2007 по 2010 год, он представляет собой сложный компьютер со встроенным специализированным оборудованием и специальным программным обеспечением. Центр находится в экранированном помещении со специальной системой доступа, обеспечивается 100% резервирование всех его компонент. Плюс система электронной цифровой подписи. Для каждого клиента с помощью математических алгоритмов вырабатывается уникальный код (сертификат) и записывается на съемный носитель. Все разработки, которые мы используем, строго регламентированы Законами Украины о цифровой подписи, об электронных документах и электронном документообороте, рядом постановлений Кабинета министров Украины.

- Закон про ЭЦП датирован 2004 годом. Как Вы думаете, почему она до сих пор широко не применяется в Украине?

- Во-первых, психологический фактор. Люди должны понять, что цифровая подпись вполне законна. Как я уже говорил, ее создание довольно жестко регулируется государством, поэтому ЭЦП можно подписывать любые документы, кроме, разве что, финансовых документов на сумму свыше 1 млн. грн.

- Во-вторых, далеко не у всех организаций есть достаточные материальные и технические ресурсы для ее внедрения. В то же время ряд ведомств уже начинают применять ЭЦП – налоговая администрация, Пенсионный фонд, готовится к переходу на ЭЦП и таможенная служба. Новым Налоговым кодексом предусмотрено применение ЭЦП в нескольких видах отчетных документов. Слишком много технических нюансов. Пластиковые карточки ведь уже существуют давно, а процент пользователей не такой уже и большой.

- Достаточно ли центр защищен от взломов и хакерских атак?

- Мы считаем, что да. Центр имеет заключение Государственной службы специальной связи и защиты информации о том, что уровень его защиты соответствует законодательству. Такое же заключение имеет и архив электронных документов – прямой аналог обычного архива, в котором документы хранятся оговоренный законодательством срок. Это второй компонент системы. То есть, мы гарантируем, что в наши системы внешнее вмешательство невозможно, и все документы, которые сформированы с ЭЦП, будут надежно сохранены.

- Для нашего соотечественника это не так уж убедительно. А как насчет сертификации каким-нибудь из западных органов?

- В этой сфере государство является монополистом. Требования Евросоюза очень сильно отличаются и в более слабую сторону. У них проще алгоритм шифрования.

И третий компонент – это собственно автоматизированная система «Клиент УЗ», обеспечивающая интерфейс клиентов железнодорожного транспорта с информационными системами железнодорожного транспорта. Это некий аналог Интернет-магазина, только во много десятков раз сложнее. Перевозочный документ – достаточно серьезная бумага, в ней свыше 50 граф, которые надо заполнить, а система должна их проверить.

- Какие проблемы у грузоотправителей при подключении к АС Клиент?

- Не всегда наши программы срабатывали так, как мы ожидали. Иногда система не понимала паролей грузоотправителей. Судя по большому количеству обращений, недостаточно были прописаны инструкции. Иногда грузоотправители неправильно указывают е-мейл, на который должны прийти данные, и т.д. Конечно, самая большая сложность состояла в том, что электронный документооборот нельзя было отработать на одном-двух наших клиентах, систему пришлось вводить одновременно на всей сети – иначе мы бы нарушили антимонопольное законодательство. Поэтому предугадать проблемы всех грузоотправителей - как крупных, постоянно работающих с железной дорогой, так и мелких, которые тоже иногда что-то отправляют – крайне сложно.

(Смотрит почту). Вот, например, типовой вопрос: «Что требуется грузоотправителю, чтобы получить доступ к системе?» Ответ: требуется компьютер, Интернет-браузер и установка ряда программ для обеспечения доступа в систему.

Далее. «Что обязан и что не обязан делать клиент с 1-го июля?» Пока еще клиенту не обязательно подписывать перевозочный документ электронной цифровой подписью, это по его желанию. Клиент обязан предоставлять документы в электронном виде через АС «Клиент УЗ», после чего электронную накладную можно распечатать на бумаге и привезти на станцию.

По мере возможности наши специалисты отвечают на все поступающие вопросы. Однако это не просто, так как, по состоянию на утро 8 июля уже зарегистрировались 4605 грузоотправителей, из них 4542 получили доступ к АС Клиент. Остальные находятся в работе. Доступ к системе мы выдаем в течение 2-х дней. Он бесплатный. Услуга электронной цифровой подписи платная и стоит 162 грн. с НДС.

Кроме Главного информационно-вычислительного центра «Укрзализныци» сертификаты ключей также выдаются в ИВЦ в Донецке, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе.

- А если грузоотправитель находится, например, в Бродах?

- Значит, ему придется ехать во Львов. К сожалению, невозможно разместить подразделения регистрации во многих населенных пунктах Украины: требуется качественная связь и надежная защита информации.

- Что делать тем, кто упорно не хочет переходить на электронные документы?

- Для таких грузоотправителей, а также разовых клиентов, будет предоставляться дополнительная услуга по переводу документа из бумажного формата в электронный: два месяца она будет бесплатной, потом - платной.

- И какой процент может быть таких клиентов?

- Пока сложно сказать. Скорее всего, это будут те, кто разово отправляет груз.

- Какое состояние дел с электронной накладной у наших соседей – железнодорожников стран СНГ и государств Евросоюза?

- Информационное взаимодействие с железными дорогами стран СНГ ведется уже давно. Например, с Российскими железными дорогами мы обмениваемся электронными данными о грузовых перевозках уже пять лет, с Белорусскими – три года. К сожалению, вопрос о взаимном признании электронных цифровых подписей не решен на законодательном уровне. В мае этого года были проведены переговоры между РЖД и УЗ, которые, возможно, позволят продвинуться в этом направлении.

Аналогичные переговоры в январе этого года были проведены с железнодорожными структурами стран Евросоюза, которые соседствуют с Украиной – Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Укрзализныця своевременно обеспечила предоставление электронных перевозочных документов в их адрес. Однако мы до сих пор не имеем информации о грузах, которые следуют из Европы в Украину и транзитом через нее. Выходит, Евросоюз – это далеко не всегда синоним передовых технологий.

- Что собой представляет 2-й этап внедрения электронного документооборота, который «Укрзализныця» планирует внедрять с 2012 года?

- Чтобы отправить груз, надо заполнить ряд документов: заявку на перевозку груза, накладную (перевозочный документ), ведомость подачи/уборки вагона, накопительную карточку (учет денежных средств) и проч. Так вот, ЭЦП пока реализована только во втором документе - накладной. То есть, пока сделана только четвертая часть работы. Но с психологической точки зрения сделано гораздо больше. Ведь к электронной цифровой подписи клиента надо приучить.

Записала Елена Кузнецова (УНИАН)