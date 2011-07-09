ЮЗЖД к летним пассажирским перевозкам подготовила свыше 1100 пассажирских вагонов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) подготовила 1110 вагонов для обеспечения перевозки пассажиров во время летнего сезона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Как отмечается в сообщении, учитывая то, что именно на лето приходится пик отпусков и туристического отдыха, столичная магистраль максимально задействовала свой подвижной состав и дополнительно подготовила в том числе 324 пассажирских вагона в составе 19 поездов.

Как напоминают на ЮЗЖД, в межсезонный период по железной дороге курсируют около 700 вагонов из 48 составов, а на начало июля текущего года уже задействовано 989 вагонов. На сегодня количество вагонов, курсирующих на ЮЗЖД, на 46% больше, чем в межсезонье.

Как отмечают на дороге, гарантийный срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет.

70% всего вагонного парка ЮЗЖД уже отработал свой рабочий возраст. Благодаря разработанной технологии технической диагностики состояния подвижного состава для продления эксплуатации в заводских условиях с помощью соответствующих видов капитально-восстановительного ремонта возраст эксплуатации вагонов продлен до 41 года. Ремонт одного вагона, который продлевает эксплуатационный срок подвижной единицы, составляет более 3 млн. грн.