Шкиль: мою вину в ДТП должен установить суд, а не МВД

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Андрей ШКИЛЬ заявляет, что его вину в совершении дорожно-транспортного происшествия должен устанавливать суд, а не Министерство внутренних дел Украины.

Об этом А.ШКИЛЬ заявил в эфире «5-го канала».

По словам народного депутата, МВД уже вынесло ему приговор и заявило о его вине в ДТП, которое произошло 6 мая в Киеве.

"Выносит решение суд, а не Министерство внутренних дел. Суд своим решением определит кто виновен", - отметил А.ШКИЛЬ.

Он подчеркнул, что экспертизы в рамках возбужденного по факту аварии делу еще продолжаются, и их результаты будут готовы лишь на следующей неделе.

"О каком завершении следствия можно говорить? Это открытие тайны дела", - сказал он.

А.ШКИЛЬ предположил, что сообщением от МВД о его вине в совершении ДТП хотят прикрыть негативную информационную волну вокруг членов провластной команды.

"Они делают все, чтобы это разбавить вот такими "негодяями" от оппозиции", - добавил он.

А.ШКИЛЬ также отметил, что будет обращаться с иском к МВД за разглашение тайны следствия и за обвинения, которые не установил суд.

Как сообщалось, 8 июля Министерство внутренних дел заявило, что установило вину А.ШКИЛЯ в ДТП 6 мая в Киеве.

Справка УНИАН. А.ШКИЛЬ вечером 6 мая попал в ДТП в Киеве.

Автомобиль Nissan Qashai, за рулем которого находился народный депутат, двигался с проспекта Науки в направлении улицы Промышленная и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volksvagen. 58-летний водитель Volksvagen и двое его пассажиров не пострадали.

По факту ДТП следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело.