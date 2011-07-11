В России аварийную посадку совершил Ан-24. Погибли 5 человек

В Томской области России в результате аварийной посадки самолета Ан-24 погибли 5 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

В Томской области в 1 км от мыса Медведева совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершавший рейс Томск – Сургут. На борту судна находилось 33 человека, 5 из которых погибли, еще 4 находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за возгорания двигателя.