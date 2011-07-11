Винницкое ТТУ разработало аппарат по ремонту трамвайных путей без демонтажа

Коммунальное предприятие «Винницкое трамвайно-троллейбусное управление» разработало аппарат по восстановлению трамвайных путей без их демонтажа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник «Винницкого ТТУ» Владимир БУГАЙЧУК.

По его словам, этот аппарат создан силами сотрудников «ВТТУ» при финансовой поддержке коллег из Цюриха. «Покупка подобного аппарата обошлась бы нам в более чем 1 миллион евро, а его создание обошлось - в около 400 тыс. грн.», - сообщил В.БУГАЙЧУК.

Начальник ВТТУ держал создание аппарата наплавления изношенных головок рельс под личным контролем, отмечая, что аппарат прошел все испытания, и на днях начнутся работы по его использованию «в полевых условиях».

«Благодаря этому аппарату ремонт линий будет проводиться без демонтажа - в ночное время бригада из 5-6 человек сможет провести все необходимые работы и уже утром трамваи смогут выйти на линии», - рассказал В.БУГАЙЧУК.

Он сообщил, что сейчас это единственный подобный аппарат в Украине, который позволит предприятию экономить миллионы гривен, которые ранее тратились на замену изношенных рельс.

Кроме того, В.БУГАЙЧУК отметил, что готов создать мобильные спецбригады, которые смогут проводить подобные ремонты и в других городах Украины.

Напомним, кроме Винницы узкоколейные трамвайные пути сохранились в Евпатории, Житомире, Кривом Роге и Львове.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году между городским коммунальным предприятием «Винницкое трамвайно-троллейбусное управление», Винницким городским советом и правительствами Швейцарии и Украины был подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве. Согласно этому документу, Винница бесплатно получила 105 цюрихских трамваев, что позволило полностью модернизировать трамвайный парк областного центра.

Справка УНИАН. Винницкое ТТУ основано в 1913 году и занимается перевозкой пассажиров электротранспортом и автобусами в Виннице.

На обслуживании предприятия находится 104 трамвая, 102 троллейбуса и 9 автобусов.

В Виннице действует 5 маршрутов электротранспорта на 3 трамвайных линиях и 17 - на 5 троллейбусных. На долю Винницкого ТТУ приходится более 70% общего количества пассажирских перевозок города.