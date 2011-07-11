ЮЖД привлекла у трех банков кредиты на 156 млн. грн.

Южная железная дорога (ЮЖД) привлекла у «Дочернего банка Сбербанка России» (Киев), «Марфин Банка» (Одесская обл.) и "Экспресс-Банка" (Киев) кредиты на 156 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте "Государственные закупки".

«Сбербанк России» предоставил 80 млн. грн. под 16% годовых, «Марфин Банк» - 50 млн. грн. под 13,25% (комиссия по кредиту – 1%), "Экспресс-Банк" – 26 млн. грн. под 15,5% годовых.

Все средства предоставлены в виде возобновляемой кредитной линии сроком на 3 года. Кредиты будут использованы на осуществление капитальных инвестиций и пополнение оборотных средств.

Соответствующие кредитные договора ЮЖД подписала с банками 1 июля 2011 года.

Справка УНИАН. Южная железная дорога — одна из старейших железных дорог Российской империи /1869/ и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва). Украинский банк в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 56,996 млн. грн.

«Марфин Банк» (до 2010 года - Морской транспортный банк) зарегистрирован Национальным банком Украины в марте 1995 года. Банк в январе-марте 2011 года получил прибыль 115 тыс. грн. Marfin Popular Bank (Кипр) напрямую владеет 99,8813% украинского кредитно-финансового учреждения.

АБ «Экспресс-Банк» (г. Киев) зарегистрирован 12 апреля 1994 года. Чистая прибыль банка в I квартале 2011 г. составила 2,834 млн. грн. На 1 апреля 2011 г. его основным акционером являлось ООО «Экспрессинвест», прямое участие – 78,8408%.