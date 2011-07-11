"Укрзализныця" намерена за 5 лет закупить минимум 500 локомотивов

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК поставил задачу за пять лет купить минимум 500 локомотивов.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, об этом он сказал на совещании по подведению итогов работы отрасли за первое полугодие.

«Готовится постановление Кабинета министров Украины, что позволит железной дороге привлекать инвестиционные средства и заключать соглашения с производителями тягового подвижного состава сроком не менее чем на пять лет, чтобы дать возможность нам делать долгосрочный заказ, а производителям, соответственно, тоже работать планово и с гарантиями. Я ставлю задачу закупить минимум 500 локомотивов за пять лет», - подчеркнул В. КОЗАК.

По его словам, состояние парка локомотивов железных дорог требует немедленного обновления из-за изношенности. Уже в 2011 году будет списано 109 из 500 локомотивов ВЛ8, которые отработали по 50 лет. В следующем году пойдут на металлолом еще 66 единиц, в 2013 году - 80, в 2014 году - 86 локомотивов. «Считаю, что работа локомотивного главка должна быть первостепенной задачей «Укрзализныци» и железных дорог в целом. Никакой пассажирский или грузовой поезд не поедет, если мы не начнем обновлять локомотивный парк. И все необходимые средства в первую очередь пойдут на тяговый подвижной состав», - заявил гендиректор.

Что касается ситуации с пассажирским тяговым составом, то, по данным «Укрзализныци», в этом году необходимо списать 120 единиц ЧМЭЗ-2; в следующем году - еще 38, при том что пассажирских локомотивов не хватает и около 200 грузовых вынуждены возить пассажирские поезда. Кроме того, в текущем году преодолеют 50-летний рубеж 27 единиц дизель-поездов Д1 и 156 электропоездов ЭР1. «В 2012 году нужно будет списать еще 75 таких поездов. Никакой научный институт не возьмется за разработку проекта продления их срока службы. Поэтому проблему решать нужно уже сегодня», - отметил В.КОЗАК.