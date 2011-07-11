«Укрзализныця» в ближайшие 2 года спишет 27% грузовых вагонов

В течение следующих двух лет «Укрзализныця» будет вынуждена списать около 27% существующего парка грузовых вагонов, при том, что уже сегодня дефицит вагонов составляет около 10%, или 1500-2000 вагонов в сутки.

Об этом сообщает пресс-центр «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

«В следующем году мы ставим вопрос о необходимости приобретения пяти тысяч полувагонов», - подчеркнул гендиректор.

По данным ведомства, в этом году истекает срок службы 13 тысяч грузовых вагонов из 120 тыс. имеющихся. Из них более 7 тыс. составляют полувагоны, наиболее востребованные грузоотправителями. В следующем 2012 году заканчивается срок службы еще 21,5 тыс. вагонов, из которых почти половина - полувагоны.

Как подчеркнул В.КОЗАК, «Укрзализныця» через два-три года полностью уйдет от практики продления срока службы подвижного состава, как экономически невыгодной. «Наша принципиальная позиция состоит в том, что модернизация и ремонт изношенной и устаревшей техники не является стратегическим выходом для предприятий отрасли. Продление срока службы на 6 лет практически составляет 35-40% от стоимости нового полувагона. Мы будем искать новые формы привлечения средств на приобретение новых полувагонов и меньше вкладывать в реанимацию старого подвижного состава », - заявил генеральный директор «Укрзализныци». По словам В.КОЗАКА, инерция, заложенная прошлыми поколениями, уже закончилась, вкладывать большие средства в подвижной состав нужно уже сегодня, поскольку состояние инфраструктуры и парка грузовых вагонов железных дорог требует немедленного обновления из-за моральной и физической изношенности.