ПЖД намерена привлечь кредиты на 190 млн. грн.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в результате конкурсных торгов отобрала "Укргазбанк", "Ощадбанк" и "Сбербанк России" (все Киев) для предоставления кредитов на общую сумму 190,128 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте "Государственные закупки".

В частности, "Укргазбанк" намерен предоставить кредиты (2 лота) на 100 млн. грн., общая стоимость обслуживания которых составит 47,6 млн. грн.

ПЖД также привлечет кредиты у "Ощадбанка" (1 лот) на 57,704 млн. грн., стоимость обслуживания которого составит 26,313 млн. грн.; и у "Сбербанка России" (1 лот) на 32,424 млн. грн. стоимостью 15,564 млн. грн.

Все кредиты планируется предоставить в виде возобновляемой кредитной линии сроком на три года для финансирования капитальных инвестиций.

Предложения банков были акцептированы 7 июля 2011 г., соответствующие договоры планируется подписать до 5 августа т.г.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, Автономную Республику Крым и отдельные районы еще пяти областей Украины. Общая протяженность ее путей составляет свыше 3250 километров, из них 58,3% электрифицированы, 83,5% путей оборудованы автоматическим регулированием движения, 90% станций имеют электрическую централизацию. В состав дороги входят четыре дирекции железнодорожных перевозок, перевозочная работа выполняется 244 станциями, из них 4 сортировочные, 7 пассажирских, 67 грузовых, 19 участковых.

По территории Приднепровской железной дороги проходит транспортный коридор, которым перевозятся нефтепродукты.

ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины. Банк в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в сумме 3,188 млн. грн. По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,719% акций банка.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству. «Ощадбанк» в I квартале 2011 года получил прибыль 127 млн. грн.

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва). Украинский банк в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 56,996 млн. грн.