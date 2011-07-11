Белгород-Днестровский порт увеличил грузопереработку на 8,7%

За первое полугодие 2011 года Белгород-Днестровский порт (Одесская обл.) переработал 578,1 тыс. тонн грузов, что на 8,7% превышает показатель грузопереработки предприятия за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, за шесть месяцев текущего года портом обработано на 4% больше судов, чем в январе-июне 2010 года (за первое полугодие текущего года - 211 судов). Кроме того, в течение шести месяцев предприятием выгружено/загружено 8762 вагона, что на 28,7% больше аналогичного показателя 2010 года.

Фонд оплаты труда предприятия за январь-июнь 2011 года увеличился на 18,5%.

Справка УНИАН. В 1971 году, учитывая удобное положение Белгород-Днестровского, здесь открыли морской торговый порт. В состав Белгород-Днестровского порта входит также портпункт Бугаз, расположенный в самом устье реки Днестр перед железнодорожным мостом.

Порт предназначен в основном для переработки генеральных и навалочных грузов, но может также переваливать контейнеры.

Площадь порта – 37,57 га, из которых 21,57 га – намытые. В порту имеется 9 причалов общей протяженностью 1100 метров и глубиной у причалов от 3,5 до 5,2 м. Порт способен обрабатывать до 50 вагонов зерна в сутки.