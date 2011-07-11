В Севастополе 80% дорог находятся в неудовлетворительном состоянии

В Севастополе техническое состояние 80% дорог является неудовлетворительным, дороги нуждаются в текущем и капитальном ремонте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление» Александр ГАЛКИН на сегодняшнем аппаратном совещании в городской госадминистрации.

По информации А.ГАЛКИНА, в текущем году объем финансирования КП «ДЭУ» составляет 15 млн. 195 тыс. грн. Большая часть этой суммы будет израсходована на текущий ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства (свыше 10 млн. грн.). Вместе с тем, по состоянию на 1 июля объем выполнения работ составляет только 28% от годового плана.

Как считает А.ГАЛКИН, основными причинами дорожных проблем Севастополя являются недостаточное бюджетное финансирование, слабое развитие материально-технической базы предприятия, длительное отсутствие (до февраля текущего года) региональной программы «Дороги Севастополя» (программа была принята на сессии горсовета 22 февраля 2011 года), а также тот факт, что финансирование дорожной инфраструктуры осуществляется не из местного бюджета, а из источников госбюджета.

Как сообщили агентству УНИАН в отделе по делам прессы и информации ГГА, в конце минувшей недели руководитель города Владимир ЯЦУБА на рабочем совещании потребовал активизировать дорожные работы, особенно на незавершенных объектах (в частности, на строительстве дорожной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе). Кроме того, по мнению В.ЯЦУБЫ, городу остро необходимо расширение автомобильного моста в районе железнодорожного вокзала.

Справка УНИАН. В Севастополе протяженность городских дорог составляет 358 км, с площадью асфальтового покрытия 1 950 тыс. кв. м. Фактически на балансовом учете КП «ДЭУ» состоит 233 км автодорог, а также 51 км подземной ливневой канализации, подпорные стенки, лестницы, 4 моста и путепровода.