В порту Израиля арестован круизный лайнер, на борту которого 70 украинцев - СМИ

В порту Израиля арестован круизный лайнер «Рио», на борту которого находится 70 украинцев - членов экипажа.

Как пишет “Україна молода” (№118 (4125)), судно под флагом Мальты, на котором украинцы проработали почти год в составе международной команды, с 360 членами экипажа, в том числе артистами и обслуживающим персоналом, уже длительное время стоит в порту израильского города Ашдод. Команда корабля состоит из представителей 12 стран. Среди них и 70 украинцев, в том числе 36 одесситов и 7 жителей Николаева.

Как сообщил по телефону «УМ» один из членов украинской части экипажа, чрезвычайная ситуация на судне сложилась после того как владелец круизного лайнера запутался в финансовых делах и принял решение продать «Рио» вместе с командой. Пока это соглашение оформлялось, существенно возросла задолженность перед портовой властью Ашдода за стоянку, и на пароход наложили арест. Оценивая сложившуюся ситуацию, украинцы допускают, что им могут не выплатить заработанные деньги, поэтому не намерены покидать палубу и устроили своеобразную забастовку.

«Все, кто находится сейчас на судне, не намерены сдаваться и будут бороться за свои права. Хотя ситуация уже сегодня критическая... Вся команда вынуждена жить в затруднительных условиях и спать на голой палубе. Провизии осталось на четыре дня, горючего — на неделю. Помощи ожидать не от кого. Владельцы судна не хотят огласки, поэтому давят на членов команды и запугивают нас», — заявил стриптизер И. из Николаева.

Несмотря на экстремальные условия, экипаж не намерен покидать круизный корабль до тех пор, пока им не выплатят деньги. «Если мы сойдем с судна и вернемся в Украину, то никогда не получим заработанные средства», — убежден один из матросов. По его словам, члены экипажа уже обращались в ITF (Международный профсоюз моряков), однако пока безрезультатно. Общались люди и с представителями Посольства Украины в Израиле, где украинцам предложили организовать поездку домой, но отстаивать их права и решать вопрос с зарплатой дипломаты отказались, пишет газета.

Кроме этого, доведенные до отчаяния артисты, которые входят в состав международного экипажа, пообещали в случае невыплаты им зарплаты продать представителям масс-медиа провокационные фотографии и видеоматериалы эротичного характера, где фигурируют влиятельные бизнесмены и политики.