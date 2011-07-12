Инвестиционный комитет «Укрзализныци» принял решение обновить парк путевых машин

Инвестиционный комитет «Укрзализныци» принял решение относительно обновления парка путевых машин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на заседании Инвестиционного комитета «Укрзализныци», 8 июля 2011 года было принято решение о приобретении железными дорогами ряда путевых машин.

В частности Львовская, Юго-западная, Приднепровская и Южная железные дороги приобретут по современной машине для выправки и рихтования колеи со стабилизацией непрерывного действия (Duomatic 09-32xDYN - 2 ед. и Duomatic 09-3Х DYN – 2 ед.). Результатом внедрения таких машин является качественное выполнение всех видов путевых работ и экономия средств от эксплуатации одной машины вместо пяти-шести машин старого образца.

Одесская железная дорога приобретет колееизмерительный вагон (КВЛ-П2.1). Также Юго-западная и Южная железная дорога приобретут по одной щебнеочистной машине (РМ-80). Львовская и Донецкая железные дороги в текущем году приобретут по вагону-дефектоскопу (ВД-УМТ-1).

Для проведения работ по электрификации железных дорог Одесская железная дорога приобретет самоходную машину для раскатки контактного провода. Такая машина позволяет сократить длительность выполнения работ и уменьшить количество «окон» на участках с интенсивным движением поездов. Весь процесс монтажа одного анкерного участка будет занимать 2-3 часа с закрытием колеи, что вдвое быстрее, чем сейчас. Следует отметить, что такая машина будет впервые использоваться на железных дорогах Украины.

Справка УНИАН. Инвестиционный комитет «Укрзализныци» создан в марте 2010 года с целью оценки технико-экономической эффективности проектов, которые подлежат финансированию за счет привлеченных средств, а также целесообразности включения в долгосрочные, среднесрочные и ежегодные планы объектов капитального строительства, модернизации и приобретения основных средств.