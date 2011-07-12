Непроизводственный травматизм на ДЖД сократился на 8% - до 59 человек

За I полугодие 2011 года непроизводственный травматизм на Донецкой железной дороге по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8%: всего на станциях было травмировано 59 граждан против 64 в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

При этом были травмированы со смертельным исходом 32 гражданина против 37 в 2010 году. С начала года зарегистрирован один случай травмирования ребенка.

В сообщении также отмечается, что 57% происшествий с гражданами, которые были травмированы, произошли в интервале времени с 18.00 по 24.00 и с 0.00 по 6.00 часов, т.е. в темное время суток. Подавляющее количество травмированных составляют мужчины - 42 случая (22 смертельных) против 17 (10 смертельных) с женщинами.

В 1-м полугодии за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах задержано 368 граждан, из которых оштрафованы 322 на сумму 7 тыс. грн.