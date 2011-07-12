ДЖД в июне перевезла в крымском направлении почти 70 тыс. пассажиров

В июне поездами формирования Донецкой железной дороги в крымском направлении перевезено почти 70 тысяч пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Как отмечают на ДЖД, в целом на июнь 2011 года на поезда в крымском направлении формированием Донецкой железной дороги было предложено 73 500 мест, а выкуплено 69 604 пассажирских билета (95%).

С целью удовлетворения спроса на перевозки в летний период Донецкая железная дорога максимально применяет свой эксплуатационный парк пассажирских вагонов. Согласно сообщению, в июле поездами Донецкой железной дороги на отдых в Крым могут добраться 107 811 пассажиров.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).