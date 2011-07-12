Приднепровская железная дорога приобретет 2 электровоза грузинского производства

На очередном заседании Инвестиционного комитета «Укрзализныци», которое состоялось 8 июля, было принято решение о приобретении для Приднепровской железной дороги двух грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6 производства АО «Электровозосстроение», г. Тбилиси, Грузия.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Каждый электровоз двухсекционный, каждая секция имеет кабину управления и комплект оборудования, обеспечивающий управление одним электровозом.

Согласно сообщению, на сегодня инвентарный парк Приднепровской железной дороги составляет 354 электровоза, 82,4% из которых эксплуатируются уже более 30 лет.