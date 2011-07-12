МАУ и S7 Airlines подписали договор о сотрудничестве

Авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) и S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») подписали договор о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Как отмечают в компании, с началом выполнения рейсов в Москву (с 20 июля 2011 года) МАУ за счет код-шерингового соглашения (договор о совместной эксплуатации воздушной линии) с S7 Airlines будет выполнять между Киевом и Москвой три рейса в день.

В международном аэропорту «Домодедово» рейсы МАУ будут стыковаться в обе стороны с рядом направлений S7 Airlines.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

S7 Airlines обладает крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе трех авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.