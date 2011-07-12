ПЖД увеличила перевозку пассажиров на 8,8% - до 4,1 млн. человек

Приднепровская железная дорога в июне т. г. увеличила относительно июня 2010 г. перевозу пассажиров в дальнем сообщении на 8,8% или на 332,5 тыс. человек – до 4,1 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За указанный период пассажиры приобрели проездных билетов на сумму 158 млн. 766,5 тыс. грн.

Самыми популярными маршрутами на ПЖД в июне были Киев (деловые поездки) и Крым (отдых).Про информации пресс-центра, в июне ПЖД выполнила плановые показатели по перевозке грузов на 102,3%, увеличив их на 221,6 тыс. тонн – до 9,736 млн. тонн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 90 млн. пассажиров и до 100 млн. тонн грузов. В ее состав входят 4 дирекции железнодорожных перевозок – Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская.