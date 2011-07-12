Харьков получит на строительство метро 100 млн. грн.

Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о выделении средств на продолжение строительства метрополитена в Харькове 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

Губернатор отметил, что в этом его заверил во время разговора первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

М.ДОБКИН отметил, что речь шла о сумме около 100 млн. грн.

Справка УНИАН. «Проспект Победы» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая в настоящее время строится. Будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.